Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea efectueaza cercetari in privinta unui moldovean care avea ascunse pe gambe doua pasapoarte biometrice cu insemnele autoritaților din Republica Moldova, care s-au dovedit a fi false. Cazul a avut loc la data de 06 aprilie, in…

- Politistii de frontiera de la Stanca au depistat si retinut un barbat cu cetatenie romana si a Republicii Moldova, care era dat in urmarire pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii pe teritoriul Germaniei, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de purtatorul de cuvant al Serviciului…

- Un tanar a fost prins de polițiștii din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – ITPF Sighetu Marmației in timp ce incerca sa intre in Romania cu o mașina furata de 50.000 de euro, care figureaza ca fiind semnalat furat din Cehia, informeaza un comunicat al instituției, citat de digi24 . Pe…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea - I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de 240.000 lei care figureaza ca fiind semnalat furat din Cehia, informeaza un comunicat al instituției.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaza cercetari cu privire la un cetatean din Republica Moldova, in bagajul caruia a fost descoperita o carte de identitate romaneasca falsa. In data de 2 martie, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi,…

- Politistii si vamesii au descoperit 7.100 de tigarete, de provenienta duty-free, ascunse in pneurile unui autoturism condus de un cetatean roman, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Galati. Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei Galati rutier…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi au descoperit, la sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere de la Sculeni, mai multe permise de conducere, carti de identitate si acte de sedere false, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca efectueaza cercetari in privinta unui barbat asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritaților din Republica Moldova, care s-a dovedit a fi fals.