- Potrivit unor martori, baiatul ar fi adormit, iar cand și-a dat seama ca trenul se pune in mișcare și pleaca din stație, el ar fi sarit din tren. In cadere se pare ca s-a lovit la cap, echipajele medicale ajunse la fața locului descoperind leziuni puternice in zona craniana, incompatibile cu viața,…

- Vineri, 16 martie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 30 de ani, din comuna Horea, dupa ce au constatat ca acesta si-a incalcat obligatiile stabilite, la data de 23 februarie 2018, de catre Parchetul de pe langa…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retineri fata de un tanar din municipiu, banuit de comiterea unei talharii a unui furt. Tanarul va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 15 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului…

- Politistii din Vrancea au deschis un dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a murit in avalansa de la Cheile Tisitei, incearcand sa afle si in ce conditii a fost organizata excursia pe munte. La randul lor, salvamontistii spun ca avalansa a fost atipica, produsa la o altitudine joasa.

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de violența domestica.”La data de 28 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul de Ordine Publica, au luat masura retinerii pe o perioada de 24 ore, fata de un barbat…

- Un barbat din Medgidia, banuit de comiterea unei infractiuni de instigare la distrugere, a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de instigare la distrugere, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, au identificat…

- Accidentul a avut loc pe un bulevard circulat din Iasi. In imagini se vede cum tanarul se indreapta spre masina sa, care era parcata. Se uita daca poate da cu spatele, se pregateste sa urce in autoturism cand, deodata, o alta masina vine spre el cu viteza. Doi pasi a reusit sa faca cand a vazut ca…

- O descoperire macabra a fost facuta in aceasta noapte intr o locuinta din Cumpana, judetul Constanta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate sa i acorde primul ajutor unui barbat gasit injunghiat. Din pacate cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu…