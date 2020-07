Botoșani – „U“ Craiova 0-2 | Marius Croitoru și-a cam pierdut glasul Antrenorul formației FC Botoșani, Marius Croitoru, și-a redus volumul dupa infrangerea suferita in fața Universitații Craiova. El a recunoscut superioritatea Științei. „Atat timp cat nu marchezi, e foarte greu sa caștigi impotriva unei echipe foarte bune. Am incercat, am dat tot ce am avut mai bun azi. Din pacate, Craiova a caștigat pe merit. Felicitari! Asta este, mergem mai departe. Ne-am luat adio de la locul 3. Mi-e foarte greu sa cred ca mai avem șanse la locul 3. Dar mai avem o șansa sa mergem in Europa daca FCSB ia Cupa. Mai avem 2 jocuri, vedem ce putem lua din ele“, a declarat Croitoru,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

