Un tanar de 29 de ani din municipiul Dorohoi a fost retinut, sambata, de politistii din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Botosani, dupa o talharie produsa in tren, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.



Potrivit acestuia, tanarul a agresat un barbat surdo-mut care calatorea cu trenul Bucuresti- Botosani si i-a sustras acestuia o suma de bani.



"In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul ca acesta, in timp ce se afla in tren, pe ruta Bucuresti- Botosani, prin intrebuintarea de violente, i-ar fi sustras…