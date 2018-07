Cele 19 persoane din localitatile Padureni si Cosula ale caror case au fost afectate de fenomenele meteo din perioada 28-30 iunie au primit, miercuri, locuinte modulare, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Institutia prefectului.



Containerele au fost amplasate intr-o tabara de sinistrati, fiind racordate, in acelasi timp, la reteaua de energie electrica.



"Casele in care au locuit pana acum au fost deteriorate iar comisiile mixte de evaluare au opinat ca siguranta familiilor este pusa in pericol, ca atare in sedinta CJSU de luni seara s-a decis alocarea a sase…