Soferul unui microbuz care efectua curse regulate intre Chisinau si Suceava a fost amendat si a primit interdictia de intrare in Romania pentru o perioada de cinci ani, dupa ce in mijlocul de transport au fost descoperite 1.250 de pachete de tigari de contrabanda, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi.



Potrivit sursei citate, barbatul de 34 de ani este cetatean moldovean si s-a prezentat, miercuri, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca la volanul microbuzului cu pasageri, cu scopul de a intra in Romania.

…