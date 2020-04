Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Gheorghe Sorescu a verificat personal, in noaptea de Inviere, modul in care au fost respectate restrictiile de circulatie impuse de ordonantele militare emise in starea de urgenta, se arata intr-o informare de presa transmisa, duminica, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului Botosani. Potrivit sursei citate, Sorescu a controlat inclusiv daca efectivele Ministerului Afacerilor Interne au fost prezente in strada si daca si-au facut datoria, asa cum a stabilit conducerea ministerului si in conformitate cu asteptarile…