Un profesor din Botosani a fost retinut pentru 24 de ore de politistii Serviciului de Investigatii Criminale sub acuzatia de viol, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp.



Potrivit sursei citate, barbatul, de 49 de ani, din municipiul Botosani, este acuzat ca pe 3 septembrie ar fi intretinut un raport sexual normal cu o minora de 15 ani, prin constrangerea fizica si morala a acesteia.



"In cauza se continua cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, sub aspectul comiterii…