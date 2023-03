Botoșani: Primăria comunei Răchiți a inaugurat Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Primaria comunei Rachiți din județul Botoșani a inaugurat, astazi, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanei, de care ar urma sa beneficieze aproximativ 5.000 de locuitori. Unitatea dispune de tehnica necesara pentru a emite și celelalte acte de stare civila, respectiv certificate de naștere, de casatorie sau de deces, dar și viitoarele carți electronice de identitate, dupa cum transmite Gina Poenaru: De acest serviciu ar urma sa beneficieze aproximativ 5000 de persoane din comuna limitrofa municipiului reședința de județ. Unitatea este amenajata in sediul primariei Rachiți și beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanei din comuna Rachiți este funcțional din dimineața zilei de 15 martie 2023. Primele persoane care au avut nevoie sa-ți schimbe actele de identitate au depus cereri.

