- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, s-a declarat duminica revoltat de modul in care autoritatile publice locale au pasat responsabilitatea de la unul la celalalt in cazul ursului ranit...

- Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu, lanseaza o invitatie publica conducerilor unitatilor administrativ-teritoriale si persoanelor interesate sa participe, in perioada urmatoare, la nivelul structurilor teritoriale, ca asistenti sau voluntari la ...

- Primarii de orase isi exprima mahnirea fata de inca o promisiune neonorata, facuta primarilor de Guvernul demis, care nu a adoptat in sedinta executivului hotararea referitoare la alocarea fondurilor necesare pentru plata facturilor din programele PNDL 1 si PNDL 2.Astfel, orasele vor ramane fara finantare,…

- Deputatul Claudia Gilia, nu a ezitat sa vorbeasca depre guvernarea ultimilor trei ani. Parlamentarul dambovitean a tinut sa sublinieze ca PSD este partidul care construiește, oriunde s-ar afla: la Palatul Cotroceni sau la Palatul Victoria, in Parlament sau in administrațiile publice locale.…

- Guvernul interimar a aprobat in ședința de luni acordarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale. Pe lista sunt și 49 de localitați din județul Alba, care vor primi sume intre 100.000 de lei și 10.700.000 lei. Cei mai mulți bani ajung la Primaria Alba Iulia.…

- Legea resurselor hidrominerale, aflata in dezbatere in prezent la Senat, va produce confuzie in anumite cazuri, va inchide fabrici, va pagubi administratiile locale si, nu in ultimul rand, va duce la scumpirea apei la raft, atrag atentia reprezentantii Asociatiei Producatorilor din Industria Apei…