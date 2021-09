Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, impreuna cu angajatii din institutia pe care o conduce, dar si cu cei de la Serviciul de Pasapoarte, Directia Silvica si Garda de Mediu au participat, sambata, la o actiune de ecologizare, in cadrul campaniei "Let's do it, Romania!". Reprezentantul Guvernului si functionarii publici au luat parte la actiunea de colectare a deseurilor din padurea Baisa in ciuda vremii nefavorabile. De asemenea, angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani au derulat o actiune similara in zona padurilor Lebada si Gorovei, dar si a garii din orasul…