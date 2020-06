Pompierii din Botosani au salvat, in noaptea de luni spre marti, 17 persoane aflate in pericol pe fondul inundatiilor din localitatea Rediu din comuna Radauti Prut, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.



Potrivit acesteia, 14 dintre persoane se aflau in locuinte, iar trei intr-un autoturism surprins de viitura.



"In urma interventiei pompierilor militari si voluntari au fost salvate 17 persoane din casele in pericol de a fi inundate si dintr-un autoturism", a precizat Dorina Lupu.





Ca urmare…