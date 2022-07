Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui autoturism marca Toyota Rav 4 a fost urmarit in trafic cu focuri de arma, luni seara, in localitatea Darabani, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui echipaj de polițiști și jandarmi. Barbatul a reușit sa fuga chiar și dupa ce s-au tras 20 de focuri, iar in prezent e cautat de autoritați,…

- Pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, in acest sfarșit de saptamana, polițiștii și jandarmii maramureșeni* vor intensifica acțiunile in vederea prevenirii unor evenimente nedorite pe timpul manifestarilor din spațiul public ce se desfașoara pe raza județului nostru. In municipiul…

- Un tanar in varsta de 23 de ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politisti in timp conducea un autoturism sub influenta cannabisului, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Politiei oras Bolintin Vale au depistat…

- Un barbat, in varsta de 83 de ani, din municipiul Dorohoi, a urcat la volan sub influenta alcoolului si a provocat un accident rutier, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, citata de Agerpres. Octogenarul era atat de baut incat nu…

- Politistii constanteni au tras focuri de arma pentru prinderea unui sofer drogat si fara permis, care a refuzat sa opreasca la semnalul echipajului. Barbatul era consumator de opiu si cocaina. In urma folosirii armamentului din dotare de catre politisti, nu au existat persoane ranite, informeaza News.ro…

- O arma cu luneta, detinuta ilegal de un barbat din comuna botosaneana Mitoc, a fost gasita de politisti ingropata intr-o zona de depozitare a gunoiului. „La data de 8 mai, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr.9 Vlasinesti au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, la…

- O arma cu luneta, detinuta ilegal de un barbat din comuna botosaneana Mitoc, a fost gasita de politisti ingropata intr-o zona de depozitare a gunoiului, la marginea unei comune din judetul Botosani, informeaza Agerpres . „La data de 8 mai, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 9 Vlasinesti…

- Doi adolescenti de 15 si 16 ani, plecati de mai multe zile de la domiciliu, au fost depistati intr-un tren de politistii de la Transporturi Feroviare Vrancea, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."Vineri, la ora 02,30, politistii din cadrul Postului de Politie…