Politistii din Botosani au venit in sprijinul voluntarilor de la biserici si au dus, in noaptea de Inviere, Lumina Sfanta la centrele sociale si medicale care nu au parohie proprie, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu.



Potrivit acesteia, candele cu Lumina Sfanta au fost distribuite in centrele de plasament, camine de batrani, spitale sau centre pentru oamenii fara adapost.



"Pe langa activitatile de mentinere a ordinii si linistii publice, am venit in intampinarea credinciosilor ajutand la distribuirea…