O politista din Botosani a fost lovita in timpul unei interventii, cand incerca sa incatuseze un tanar recalcitrant, a anuntat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu.



Potrivit sursei citate, echipajul de politie intervenea pentru aplanarea unui scandal produs in fata unui bar din municipiul resedinta de judet. In timpul actiunii, tanarul care urma sa fie incatusat a lovit politista, iar mai multe persoane aflate la fata locului au incercat sa impiedice agentii sa intervina.



"Echipajul de politie care s-a deplasat…