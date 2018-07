Stiri pe aceeasi tema

- Precipitatiile abundente de joi seara si din cursul noptii au determinat inundarea a 22 de case, a sase curti si a patru anexe gospodaresti, a anuntat vineri, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), seful ISU Botosani, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, afectate…

- Inundatiile inregistrate in perioada 4-18 iunie in judetul Botosani au produs pagube de 9,49 milioane de lei, se arata intr-un raport prezentat marti, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), de catre prefectul Dan Slincu. Potrivit sursei citate, apele au afectat…

- La Vatra Moldoviței, din cauza ploilor torențiale de scurta durata de joi, 21 iunie 2018, ca urmare a revarsarii unor paraie apa a inundat cateva case, anexe gospodarești și gradini aflate la Drumul Județean 176. Potrivit raportului inaintat de Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Comunei Vatra…

- Ploile abundente si vantul puternic au afectat in ultima perioada 22 de localitati din 14 judete, mai multe case, subsoluri, curti si anexe gospodaresti fiind inundate, informeaza IGSU. Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, pompierii militari si autoritatile locale au actionat pentru inlaturarea…

- Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube insemnate in sapte localitati din judetul Suceava, fiind afectate si zeci de kilometri de drumuri judetene si comunale. Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a amintit ca in perioada 16-18 iunie 2018 judetul s-a aflat sub avertizare cod…

- Dupa evenimentele tragice de la sfarsitul saptamanii trecute, cand un adolescent de 14 ani si un militari au murit inecati dupa ce au intrat in mare pe plaja de la Corbu, Primaria Comunei Corbu a transmis un comunicat in care explica de ce nu exista serviciu de salvamar. "Regretam disparitia prin inec,…