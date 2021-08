Stiri pe aceeasi tema

- 92 de mii de țigari in valoare de peste 13.600 de lei, a fost depistat la intrarea in Romania. Polițiștii au impiedicat o schema ilegala prin care mai multe țigari urmau sa fie transportate peste frontiera de stat.

- Peste 4.600 de pachete de tigari de contrabanda au fost descoperite intr-un autocar defect transportat pe o platforma, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, tigarile…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu – judetul Satu Mare au oprit la intrarea in țara un cetațean ucrainean cautat de autoritatile romane, care are de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru contrabanda și trecere ilegala a frontierei de stat. Miercuri,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – judetul Satu Mare au oprit la intrarea in țara un tanar cautat de autoritatile romane, care are de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru infractiuni la regimul circulatiei. In data de 13 iulie a.c., in Punctul de…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au retinut un barbat cu cetatenie din Republica Moldova, care era cautat de autoritatile romane pentru savarsirea infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul…

- Peste 500 de pachete de tigarete, in valoare totala de 10.400 de lei, au fost descoperite de politistii de frontiera ascunse in podeaua unui microbuz condus de un cetatean bulgar ce intra in Romania prin PTF Giurgiu – Ruse, informeaza Agerpres . „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Un barbat si o femeie sunt cercetati penal de politistii de frontiera pentru fals in inscrisuri oficiale, dupa ce asupra lor au fost descoperite documente de identitate false, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea,…