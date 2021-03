Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vor intensifica actiunile de control in contextul pandemiei de COVID-19 in zilele de 1 si 8 Martie, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Actiunile vor avea loc sub autoritatea Institutiei Prefectului si se vor desfasura…

- Politistii au efectuat o perchezitie la locuinta unui tanar de 18 ani acuzat de talharie calificata, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, tanarul, cu fata acoperita, ar fi intrat…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani a demarat, joi, o ancheta in cazul baietelului de trei ani si jumatate decedat la scurt timp dupa ce a fost preluat de ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii s-au autosesizat…

- Mai multi operatori economici din judetul Botosani au fost amendati de politisti in timpul unei actiuni de verificare a modului in care sunt respectate masurile restrictive impuse in contextul pandemiei de COVID-19, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia…

- Politistii din Botosani au ridicat 12 arme letale in urma a 15 perchezitii efectuate pe raza judetului, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de savarsirea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor si braconaj, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Polițiștii municipiului Cluj-Napoca au acționat, in cursul zilei de miercuri, in vederea verificarii modului de respectare a prevederilor pentru combaterea efectelor negative generate de pandemia de Covid-19.Acțiunea s-a desfașurat pe raza de competența, in intervalele orare 18.00 – 20.00 și 23.00 –…