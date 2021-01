Peste 20 de utilaje de deszapezire actioneaza, luni dimineata, pe reteaua de drumuri nationale din judetul Botosani, pe fondul ninsorilor abundente din ultimele 20 de ore, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Sectiei Drumuri Nationale (DSN), Dumitru Clipaciuc. Foto: (c) Cristian Lupascu/AGERPRES Potrivit acestuia, circulatia pe toate tronsoanele de drum national se desfasoara in conditii de iarna. Foto: (c) Cristian Lupascu/AGERPRES "Se circula in conditii bune. Carosabilul este umed pe aproape toate sectoarele de drum pe care le administram. Sunt mici zone unde viscoleste si mai aduce…