Stiri pe aceeasi tema

- In urma perchezițiilor care au avut loc azi, 5 august 2021, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru fals informatic, a fost ridicat un telefon mobil, o tableta și o unitate de calculator. O persoana a fost reținuta. La data de 5 august 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Un accident cumplit s-a produs vineri pe drumul national DN 29D, in zona localitatii Trusesti. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, o persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul inmatriculat in Republica Moldova si unul in judetul Bacau,…

- Politistii din Blaj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, au efectuat 7 perchezitii, in județul Alba, in cadrul unui dosar penal care are ca obiect de cercetare savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si sustragere sau distrugere de inscrisuri. Un barbat a fost retinut. Ieri,…

- Politiștii din Blaj : percheziții la persoane banuite de ABUZ IN SERVICIU și STRUSTRAGERE sau DISTRUGERE DE INSCRISURI Politiștii din Blaj : percheziții la persoane banuite de ABUZ IN SERVICIU și STRUSTRAGERE sau DISTRUGERE DE INSCRISURI Politistii din Blaj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Femeie din Scarișoara, cercetata de catre polițiști, ca persoana banuita de furt. Ar fi sustras suma de 40.000 de lei din locuința unei varstnice de 93 de ani O femeie din Scarișoara a fost identificata de catre polițiștii din Zlatna, ca persoana banuita de comiterea infracțiunii de furt. Polițiștii…

- In aceasta dimineața politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, au efectuat 16 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu țigari. Persoanele vizate de ancheta ar fi deținut, depozitat transportat și comercializat produse accizabile, fara ca acestea sa fie marcate…

- Politistii din cadrul IPJ Alba efectueaza marti dimineata 16 perchezitii la mai mult persoane din zona Blajului, banuite de contrabanda cu tigari. "In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba,…