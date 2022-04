Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi, pe timpul unei misiuni in sistem integrat cu o patrula aeriana din cadrul Inspectoratului General de Aviatie al MAI si lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani, au depistat patru cetateni ucraineni,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea granitei cu Bulgaria, patru barbati din Turcia, care au trecut ilegal frontiera in Romania din tara vecina anunta Garda de Coasta marti, 29 martie.Astfel, astazi, in jurul orei 06:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- In dimineata de 1 martie, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, patru cetateni ucraineni, toti barbati, care au trecut prin apa raului Tisa din Ucraina in Romania. Cei patru au fost condusi de catre…

- Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii…

- Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii…