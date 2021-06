Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter SMURD a aterizat, miercuri dupa-amiaza, in localitatea Rauseni pentru a prelua un barbat ranit grav in urma unui accident produs in gospodaria acestuia, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit oficialului ISU, barbatul,…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe raza localitatii Vorona din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, autoturismul in care se aflau a iesit de pe carosabil…

- Luni, 17 mai 2021, intre orele 10.20 – 11.50, echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” a desfasurat pe strada Episcop Ioan Alexi din municipiul Oradea, o misiune de asanare a doua bombe ramase neexplodate din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Cele doua bombe…

- Un barbat din satul Cucuteni, comuna Durnesti, a descoperit, miercuri, o grenada in gradina casei sale, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, grenada este de tip defensiv si se afla in perfecta stare de functionare.…

- Un tanar de 29 ani din satul Poiana, in comuna Braesti din judetul Botosani, si-a incendiat duminica, in prima zi de Paste, bunurile dintr-o camera dupa o cearta cu sotia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate,…

- O grenada defensiva de mana, care dateaza cel mai probabil din Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita, joi, intr-o gospodarie din localitatea Guranda din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, munitia…

- Autoritatile locale din Corni, Curtesti, Cristesti, Cosula, Copalau, Flamanzi si Prajeni sunt in alerta dupa ce hidrologii au emis, joi, o atentionare de Cod Galben de inundatii pe raul Miletin, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu.…