Botoșani. Oamenii votează la cârciumă și este perfect legal Situație neobișnuita in satul Lunca, din comuna Varfu Campului, județul Botoșani, unde autoritațile au inființat o secție de votare in incinta unui spațiu privat deținut de un localnic. Guvernul chinez vrea sa controleze vremea. In jumatate de tara vor fi declanșate ploi artificiale Cum singura școala din sat care gazduia de regula secția de votare a intrat in reabilitare, cei din primarie au trebuit sa caute o varianta de compromis, scrie Monitorul de Botoșani . Așa au ajuns la un intreprinzator local, care deține un magazin mixt și un bar, acesta din urma fiind inchis in ultimele luni, din cauza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

