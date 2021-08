Stiri pe aceeasi tema

- Patru decese asociate COVID sunt inregistrate in ultimele 24 de ore. Tot in ultimele 24 de ore sunt 78 de cazuri noi, din aproape 25.000 de teste. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.953 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.000 de…

- Trupul tanarului care s-a inecat, duminica, in lacul Zetea a fost gasit si scos la suprafata de echipa de scafandri a Serviciului Judetean Salvamont Salvaspeo a Consiliului Judetean Harghita, informeaza Agerpres. Seful Salvamont Harghita, Fekete Ors, care a facut parte din echipa de scafandri,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 46 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 5 romani au murit. 92 de persoane sunt internate la ATI. Pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.Pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.In…

- Pana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.282 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.207 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 26 cazuri noi de…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 65 de decese (36 barbati si 29 femei) la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, insa 61 dintre acestea sunt de anul trecut si din prima jumatate a acestui an, fiind introduse in baza de date la solicitarea…

- Valceanul care a fost dat disparut ieri dupa amiaza a fost gasit inecat in lacul de acumulare de la Stuparei. Un cetațean a sunat pe 112 și a anuntat ca vede un barbat decedat in raul Olt , pe malul localitațiiGalicea, la circa 9 km in aval de locul unde se presupne ca s-a inecat barbatul de ieri. Barbatul…