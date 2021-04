Una dintre cele cinci adolescente care au fugit sambata dintr-un centru de plasament din municipiul Dorohoi a fost identificata, duminica seara, pe raza localitatii, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu. Potrivit acesteia, fata gasita este Ana Maria Pandel, in varsta de 15 ani, care a declarat politistilor ca nu a fost victima vreunei infractiuni in perioada in care a lipsit din centru, transmite Agerpres . „Minora a fost internata intr-un centru de plasament de pe raza municipiului Botosani”, a precizat Neniscu. Politistii din Botosani…