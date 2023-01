Botoşani: Numărul infecţiilor respiratorii a crescut cu 50% Numarul infectiilor respiratorii a crescut cu 50% in doar o saptamana. In ultimele sapte zile au fost inregistrate 1.079 de cazuri de infectii respiratorii, dintre care 144 la pacienti cu varste intre 0-1 an, 173 intre 2 si 4 ani, 265 intre 5 si 14 ani, 316 intre 15 si 49 de ani, 107 intre 50 si 64 de ani si 74 la botosaneni de peste 65 de ani. De asemenea, in ultima saptamana s-au inregistrat 396 cazuri de pneumonii. Si numarul cazurilor de gripa s-a dublat. 11 persoane au fost diagnosticate cu gripa. Doua dintre acestea au avut nevoie de internare in spital. Opt dintre cazuri au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe unitați medicale din țara și-au suspendat programul de vizita din cauza numarului mare de viroze. O astfel de masura nu a fost luata și la Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani.

- Numarul foarte mare de afecțiuni respiratorii la nivel național face ca autoritațile sa se gandeasca la declararea epidemiei de gripa. In acest context, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau a facut publice ultimile date referitoare la aceste afecțiuni inregistrate in perioada 25 decembrie-1 ianuarie.…

- Peste 140.000 de cazuri de infecții respiratorii acute au fost inregistrate saptamana trecuta, fiind un record pentru luna decembrie in ultimii cel puțin zece ani, potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Citește articolul complet Gripa – Explozie a infecțiilor respiratorii…

- La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute gripa clinica, IACRS si pneumonii a fost de 140.688, comparativ cu 101.059 cazuri inregistrate in saptamana precedenta si cu 38.322 cazuri inregistrate in S 51 2021. Variatia in plus fata de media calculata de 64.049 cazuri a…

- La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute gripa clinica, IACRS si pneumonii a fost de 69.699, comparativ cu 97.272 inregistrate in saptamana precedenta si cu 33.067 inregistrate in S 48 2021.Au fost raportate la nivel national 822 cazuri de gripa clinica comparativ cu…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat joi ca la nivel national au fost raportate, in perioada 24 - 30 octombrie, 68.391 de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) fata…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat joi ca la nivel national au fost raportate, in perioada 17 - 23 octombrie, 79.270 de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) fata…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP a informat joi ca in perioada 17-23 octombrie, au fost raportate 79.270 de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii.