- Lucian Romașcanu ministrul Culturii a declarat azi ca spera sa fie reluata inițiativa legislativa pentru majorarea veniturilor din Ministerul Culturii. El are o „teorie” in acest sens. Romașcanu a declarat ca ministerul Culturii e „cel mai prost platit minister din tot Guvernul Romaniei”. Social-democratul…

- Ministerul Culturii este cel mai prost platit minister din Guvernul Romaniei, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Lucian Romascanu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministerul de Interne ar trebui sa fie condus, in teorie, de un absolvent de drept sau administrație. Dar Lucian Bode, actualul ministru, este inginer electromecanic, potrivit studiilor. Ministerul Economiei este condus de Florin Marian Spataru. Dar ministrul și-a dat licența și masteratul la Facultatea…

- Ministrul Dezvoltarii Cseke Attila anunta ca a definitivat lista tuturor obiectivelor de investitii finantate prin Programul "Anghel Saligny", iar autoritatile beneficiare pot incepe, in cel mai scurt timp, implementarea acestor investitii. ”Lista obiectivelor de investitii finantate de Ministerul…

- Ii incurajez pe toti sa participe la finantarea culturii romanesti! Este numai unul dintre mesajele lansate de catre ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, in cadrul unui recent eveniment important, legat de susținerea elementului esențial al societații romanești: CULTURA . Ministrul Culturii, Lucian…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Culturii, renunța la dreptul de preempțiune asupra Hotelului Rex din Mamaia, monument istoric, invocand lipsa banilor, dar, in același timp, aruncand intreaga responsabilitate la Primaria Municipiului Copnstanța. Ministerul Culturii, condus de Lucian Romașcanu, a fost…

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii, Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, de executie, vacante, de tehnician veterinar, debutant.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Lucrarile de restaurare a Bisericii ‘Sfantul Gheorghe’ din municipiul Botosani, realizate in baza unui proiect cu finantare europeana, au fost finalizate, a anuntat, joi, primarul Cosmin Andrei. El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute in incinta bisericii, ca reprezentantii Primariei…