Stiri pe aceeasi tema

- Tuturor celor 43 de muncitori din Sri Lanka care au fost internati, sambata, intr-un centru de carantina din judetul Botosani, dupa ce ar fi intrat in contact cu un alt muncitor diagnosticat cu virusul COVID-19, le-au fost recoltate probe de testare pentru a se stabili daca au fost infectati cu noul…

- Situație tensionata la Botoșani, dupa ce 44 de muncitori din Sri Lanka, angajați ai unei fabrici de confecții din oraș, au fost concediati, dupa ce s-a descoperit ca șapte dintre ei erau infectati cu coronavirus.

- Un scandal monstruos se desfasoara zilele acestea la Botpsani dupa ce 44 de muncitori srilankezi ai fabricii GT Company au fost concediati dupa ce s-a descoperit ca unii dintre ei erau infectati cu coronavirus.

- Peste 40 de muncitori din Sri Lanka care au fost concediati de la o fabrica de confectii din municipiul Botosani, au fost plasati intr-un centru de carantina, dupa ce ar fi intrat in contact cu un alt muncitor, tot din Sri Lanka, infectat cu virusul COVID-19, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul…

- Peste 40 de muncitori din Sri Lanka care au fost concediati de la o fabrica de confectii din municipiul Botosani, au fost plasati intr-un centru de carantina, dupa ce ar fi intrat in contact cu un alt muncitor, tot din Sri Lanka, infectat cu virusul COVID-19, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul IPJ Botoșani au acționat in teren, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri de ordine si siguranța publica pentru prevenirea și combaterea criminalitații.