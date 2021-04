Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca are in vedere modificarea legislatiei astfel incat unitatile administrativ-teritoriale sa poata aloca bani pentru reabilitarea sediilor de Politie, in conditiile in care MAI nu are resurse financiare suficiente. Lucian Bode a precizat, intr-o…

- Starea de sanatate a lui Gheorghe Moroșan s-a imbunatațit dupa cateva saptamani de spitalizare, iar autoritațile se pregatesc sa-l transfere in arest, chiar in cursul zilei de luni. Barbatul de 62 de ani, care care a ucis doi muncitori pe care inițial i-a sechestrat intr-un apartament, și-a revenit…

- Gheorghe Moroșan, barbatul din Onești care a ucis doi muncitori care renovau apartamentul acestuia, amenința de pe patul de spital. Acesta ar fi amenintat cu moartea o asistenta care il ingrijea. Potrivit unor surse judiciare, barbatul i-ar fi cerut asistentei un ceai, iar femeia i-a adus o cana cu…

- Barbatul din Onești care a sechestrat și ucis doi oameni a fost detubat și poate fi audiat. Pacientul se afla inca internat la Spitalul Județean din Bacau. „In cursul acestei dupa-amiezi, pacientul a fost detubat, iar medicii, dupa ce au analizat starea lui, au anunțat parchetul ca se pot relua procedurile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a confirmat ca pe corpul unuia dintre muncitorii uciși la Onești exista nu doar rani provocate de cuțit, ci și urme de gloanțe de cauciuc. Bode a facut aceste precizari dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu trupurile victimelor, iar din fotografii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, prezinta concluziile anchetei in urma tragediei de la Onesti, in urma careia doi electricieni au fost injunghiati mortal de catre Gheorghe Morosan, un barbat de 68, care a recurs la gestul criminal dupa ce si-a pierdut apartamentul in instanta. Seful MAI i-a…

- Politistii de investigații criminale de la Poliția municipiului Buzau au retinut pentru 24 de ore, la data de 24 ianuarie, doi tineri din Ilfov, banuiți de savarșirea unor tentative la furt calificat. In noaptea de 23/24 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Buzau, susținuți de…