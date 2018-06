Botoşani: Locuinţe inundate în urma ploilor abundente Mai multe case si gospodarii din Botosani au fost inundate, joi seara, in urma precipitatiilor abundente care au afectat judetul. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu, au fost afectate locuinte si gospodarii din municipiul Botosani, dar si din localitatile Zaicesti, Sulita, Cristesti, Hiliseu-Horia si Lunca, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. De asemenea, acestia au avut mai multe misiuni de inlaturare a copacilor doborati de vant. In mai putin de o ora, au fost inregistrate peste 35 de apeluri la 112. AGERPRES/(AS-Cristian… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe case si gospodarii din Botosani au fost inundate, joi seara, in urma precipitatiilor abundente care au afectat judetul, relateaza agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu, au fost afectate locuinte si gospodarii…

- Ploile abundente de miercuri au provocat inundatii in mai multe apartamente ale unui bloc și in subsolurile unui imobil in localitațile brașovene Bod și Ghimbav. In urma ploii torențiale, 11 locuinte dintr-un bloc de pe strada Fabricii din localitatea brasoveana Bod au fost inundate. Militarii de la…

- O femeie in varsta de 62 de ani a murit, dimineata, podul casei in care locuia a fost cuprins de un incendiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu. „Cand pompierii au ajuns la fata locului, ardea o parte din podului casei – construit din…

- O furtuna cu caderi masive de apa si vant foarte puternic, s-a abatut sambata dupa-amiaza asupra comunei Paulis din Podgoria Aradului, iar de pe dealuri s-au scurs cantitati importante de apa cu aluviuni, intrand in curtile, garajele si casele satenilor, informeaza maior George Plesca, purtator de…

- Ploile torentiale si vijeliile au produs pagube in 26 de localitati din 18 judete, in ultimele 24 de ore, fiind afectate zeci de gospodarii, locuinte si mai multe drumuri. Numerosi arbori rupti de vijelii au dus la intreruperea alimentarii cu energie electrica, care nu fusese reluata vineri dimineata…

- Pompierii au executat, joi dupa-amiaza, 28 de misiuni pentru inlaturarea efectelor produse de precipitatiile abundente cazute in localitatile Botosani, Vorona, Flamanzi, Stefanesti, Cristesti, Buhaceni si Drislea, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Ploile abundente care au cazut de dimineața in tot județul Timiș incep sa lase urme. Potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Banat al județului Timiș, o adevarata desfașurare de forțe s-a pus in mișcare, in aceasta seara. Astfel, ”incepand cu ora 17, Inspectorul șef, impreuna…

- O bomba de aruncator de calibrul 60 de milimetri a fost descoperita marti intr-o gospodarie din localitatea Cismea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu.Potrivit acesteia, bomba, aflata in stare activa, a fost descoperita pe timpul…