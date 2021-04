Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 14 zile, s-au inregistrat 211 confirmari cu SARS-CoV-2, ceea ce face ca municipiul sa aiba o incidența de 1.62 la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se va intruni pentru a lua noi masuri de lupta impotriva noului coronavirus. Restaurantele si celelalte localuri…

- Dupa o luna in care Brașovul a avut incidența mai mica de 3 la mie, orașul reintra de vineri in scenariul roșu. Incidența de peste 3 fusese inregistrata inca de la inceputul saptamanii, insa autoritațile au amanat luarea unei hotarari. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a reinstituit aceasta…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bihor (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a aprobat in cadrul ședinței de astazi, 10 februarie, lista localitaților din Bihor in care se impun limitari in domeniile HoReCa, cultural și de divertisment, pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2.

- Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti pot fi redeschise la 30% din capacitate incepand de luni, urmare a unei decizii adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Vezi și: Dan Bittman revine…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis ridicarea mai multor restricții in Capitala, incepand de luni, 25 ianuarie. Decizia vine dupa ce trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori. „Este a treia zi consecutiva cu incidența…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis ridicarea mai multor restricții in Capitala, incepand cu ziua de luni. Decizia vine dupa ce trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori. Astfel, de luni se redeschid la interior, in…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis vineri ridicarea, incepand de luni, a mai multor restricții in Capitala, avand in vedere ca trei zile la rand incidenta infec