Botoşani: Furaje, vegetaţie uscată şi o platformă auto, incendiate de o scânteie produsă de un utilaj agricol Peste cinci tone de furaje, o platforma auto si aproximativ 1.000 de metri patrati de vegetatie uscata au ars, joi, pe un camp din localitatea Buzeni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, incendiul a fost generat, cel mai probabil, de scantei mecanice provenite de la un utilaj agricol folosit pentru formarea balotilor de paie. ‘Alarma a fost data chiar de soferul balotierei. Pana la sosirea pompierilor, acesta a reusit sa indeparteze utilajul agricol din zona de pericol’, au precizat oficiali ISU. Pompierii au intervenit cu doua… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

