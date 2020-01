Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, unul dintre vechii baroni care au activat in PNL, a fost condamnat, miercuri, la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, potrivit portalului…

- Vasile Constantin Popa, fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, a fost condamnat definitiv, miercuri, de Instanta suprema la sase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost acuzat de mai multe fapte de coruptie. In acelasi dosar au fost achitati definitiv Gabriel…

- Fostul presedinte chinez al Interpolului, a carui disparitie rocambolesca in 2018 a tinut cronica si care a ajuns de la varful politiei mondiale in inchisoare, a fost condamnat marti, in tara sa, la 13 ani si jumatate de inchisoare cu privire la coruptie, relateaza AFP.

- Un procuror DNA a cerut luni, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea lui Valeriu Zgonea la inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care fostul pre...

- Tribunalul București a decis condamnarea fostului șef al Sectorului Poliție de Frontiera Giurgiu, Ionuț Ifrim, la șase ani de inchisoare cu executare. Acesta a fost condamnat pentru șantaj și cumparare de influența, insa decizia judecatorilor nu este definitiva, putand fi atacata cu...

- DUPA GRATII… Condamnat deja, in prima instanta, alaturi de iubita lui, la inchisoare cu executare pentru trafic de droguri, politistul Cristian Danu isi va afla, din spatele gratiilor, sentinta definitiva. Magistratii Curtii de Apel, cei care vor avea ultimul cuvant de spus in dosar, au decis prelungirea…

- Fostul ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc, condamnat pentru coruptie si trafic de influenta scapa de inchisoare. Curtea Suprema de Justiție a pus punctul final in dosarul fostului ministru si la condamnat la un an si patru luni cu suspendare.

- Emilian Narcis Ciocanel, cunoscutul concurent de la ”Totul pentru dragoste”, a fost condamnat definitiv pentru trafic de influența la doi ani de inchisoare.Vedeta tv a ajuns sub lupa oamenilor legii pentru trafic de influența, dupa ce ar fi cerut 10.