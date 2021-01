Efectivele Ministerului Afacerilor Interne care actioneaza in localitatea Havarna, care se afla, de joi, in carantina, au fost suplimentate, a anuntat, duminica, printr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani. Potrivit sursei citate, numarul de jandarmi, politisti, pompieri si politisti de frontiera care actioneaza, impreuna cu specialisti din cadrul Directiei de Sanatate Publica, sub autoritatea Institutiei Prefectului, a fost crescut. "Este prematur sa formulam o concluzie viabila intr-un interval de timp atat de scurt, referitoare la reducerea numarului de infectari.…