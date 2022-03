Botosani: Dosar penal pentru o tanara care si-a abandonat copilul nou-nascut

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Constanta au deschis dosar penal pentru un barbat in varsta de 57 de ani, prins la volan sub influenta bauturilor alcoolice, avand o valoare de 0,89 mg l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost implicat si intr un accident rutier care…

- Politistii Sectiei 1 Ploiesti au intocmit, luni, 14 februarie, un dosar penal pentru trafic de produse sau substante toxice, dupa ce o femeie a anuntat autoritatile ca a spart un termometru cu mercur in locuinta.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, mercurul, care este o substanta toxica,…

- Politia Judeteana Harghita a deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu si vatamare corporala din culpa dupa ce mai multi pacienti operati la Sectia de Oftalmologie a Spitalului Judetean de Urgenta Harghita au fost infectati cu bacteria Pseudomonas aeruginosa. Trei si-au pierdut complet vederea…

- Astazi, 9 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, efectueaza 13 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane, precum și la sediile și punctele…

- Barbatul, un inginer in varsta de 32 de ani, s-a ales cu dosar penal pentru infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice. Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii intregii situații de fapt și luarii masurilor legale ce se impun, a transmis IPJ Iași.Barbatul și soția sa au fost ridicați…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru infractiunea de distrugere din culpa dupa ce un incendiu izbucnit noaptea trecuta la o cladire dezafectata din Slatina a distrus imobilul si a avariat noua masini parcate in zona, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Trei persoane au fost retinute dupa ce in cursul zilei de miercuri politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au efectuat opt perchezitii domiciliare in judetele Iasi si Neamt, intr-un dosar penal de furt calificat. Potrivit unui comunicat…