Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 iulie 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unei tinere de 21 de ani și a unui tanar de 26 de ani, ambii din municipiul Botoșani, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere și complicitate…

- Principalii suspecti in cazul spargerii cutiilor easyBox au fost capturati de politisti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), suspectii ar fi doi tineri din municipiul Botosani si dintr-o comuna invecinata. „La data de 26 iulie a.c., politistii din cadrul Biroului de…

- La data de 13 iulie a.c., in urma activitaților desfașurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost identificații autorii a doua fapte penale, comise in municipiul Zalau. Din cercetari a reieșit faptul ca, un barbat, in varsta de 58 de ani, din comuna Hida, ar fi distrus, in luna aprilie…

- Polițiștii aradeni au transmis activitatea pe care au desfașurat-o joi, 17 iunie. Cei de la Serviciul de Investigații Criminale au avut de furca, joi, cu un barbat de 51 de ani din Fantanele, care are de executat o pedeapsa privativa de libertate de un an, pentru savarșirea de infracțiuni la regimul…

- lșaptopJoi, 10 iunie, la ora 14.56, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Baia Mare au fost sesizați, prin plangere, de catre un barbat de 32 ani din municipiu, despre faptul ca in perioada 03.06.2021 – 08.06.2021 a fost inșelat de catre persoane necunoscute care și-au declinat calitatea…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale din Turda au pus in executare un mandat de percheziție a locuinței unui barbat de 29 de ani, din Turda care era banuit de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.„In fapt, in urma activitaților investigativ-operative desfașurate de polițiști,…

- Activitațile de cercetare și documentare derulate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au condus la identificarea a doi barbați de 32, respectiv 38 de ani, din comuna Bonțida, banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat. In cursul…

- Activitațile de cercetare și documentare derulate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au condus la identificarea a doi barbați de 32, respectiv 38 de ani, din comuna Bonțida, banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat. In cursul…