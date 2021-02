Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati sunt cercetati penal pentru savarsirea infractiunii de violare de domiciliu si uciderea animalelor cu intentie, dupa ce ar fi intrat in curtea unei familii din Botosani si ar fi ucis doua pisici, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie (IPJ) Botosani, Delia…

- Un sucevean a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava dupa ce l-a talharit pe un adolescent. Fapta s-a petrecut in seara zilei de 29 ianuarie, pe strada Tineretului, din cartierul Burdujeni. Adolescentul in varsta de 17 ani a declarat la vremea respectiva ca a fost ...

- Conform RRA , situatia epidemiologica din localitatea Havarna a evoluat foarte rapid, iar probele de laborator recoltate locuitorilor de acolo au aratat o incarcatura virala mai mare comparativ cu cele recoltate in alte zone.Monica Adascalitei, director DSP Botoșani: La Havarna avem familii intregi…

- Polițiștii din Blaj au depistat doi barbați de 48, respectiv 58 de ani, din Blaj, care pescuiau pe albia raului Tarnava, prin metoda greblarii, folosind unelte interzise la pescuit. Cei doi sunt cercetați pentru savarșirii infracțiunii de braconaj piscicol. Doi barbați din Blaj sunt cercetați penal…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost retinut de politistii din Botosani, sub acuzatia de viol, dupa ce ar fi violat un copil de 12 ani lasat de parinti in grija sa, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Doi barbati din judetul Arges sunt cercetati penal pentru infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata dupa ce au cumparat si revandut autovehicule second-hand, fara a declara veniturile de pe urma tranzactiilor si fara a plati taxe. Unul dintre barbati este suspectat ca a vandut peste 120…

- Caz soluționat de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș. Trei barbați din județul Galați, cercetați intr-un dosar penal de inșelaciune, au fost prinși și reținuți pentru 24 de ore. In urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de inșelaciune, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș…