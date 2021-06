Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au emis 11 ordonante de retinere pe numele politistilor de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, acuzati de fapte de coruptie. Unul dintre cei 11 retinuti este ofiter, iar 10 sunt agenti de politie. Alti cinci agenti…

- DNA: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Pitesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a doi inculpati, comisari in cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges.Procurorii din cadrul Directiei…

- Procurorii de la Parchetul Tribunalului Sibiu au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 15 dintre cei 25 de politisti rutieri audiati in dosarul vizand peste o suta de fapte de luare de mita. Pentru zece agenti s-a formulat propunere de arestare preventiva, iar alti cinci au fost plasati…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de barbatul care a postat mai multe anunturi pe un site prin care, in schimbul unor sume de bani, oferea rapoarte de analiza medicala in care sunt atestate rezultate…