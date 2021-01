Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 24 ianuarie 2021, se implinesc 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul din 1859 a ramas in istorie ca „Mica Unire”, pentru a-l deosebi de Unirea de la 1 Decembrie 1918, dar in fapt a fost un moment crucial pentru devenirea ulterioara…

- Mesajul președintelui Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, cu prilejul ceremoniei dedicate Zilei Unirii Principatelor Romane. „Se implinesc 162 de ani de cand era așezata prima piatra la temelia Romaniei moderne. Cu abilitate și diplomație, dar și cu fermitate, națiunea noastra iși spunea cuvantul…

- Mostenirea lasata de arhitectii Unirii din 1859, deopotriva institutionala si simbolica, reprezinta temelia solida pe care sa continuam modernizarea Romaniei, afirma presedintele Klaus Iohannis, duminica, intr-un mesaj adresat cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. „Aducem…

- Ziua de 24 ianuarie are o semnificație anume pentru poporul roman. In urma cu 162 de ani avea loc Unirea Principatelor Romane, cunoscuta și sub numele de Mica Unire. 24 ianuarie, o zi importanta in istoria Romaniei Procesul unirii, bazat pe puternica apropiere culturala și economica intre cele doua…

- Presedintele Consiliului Judetean Botosani, Doina Federovici, si primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, vor depune, astazi, jerbe de flori la mormantul revolutionarului pasoptist Nicolae Pisoski, cel care l-a propus pe Alexandru Ioan Cuza pentru a fi domnitor al Moldovei. Monumentul funerar…

- MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane: Ziua de 24 ianuarie a ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, in anul 1859, la foarte scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țarii Romanești.

- 24 ianuarie * Mica Unire * Unirea Principatelor Romane de la 1859: Alexandru Ioan Cuza s-a nascut la 20 martie 1820, la Barlad și a murit la data de 15 mai 1873, la Heidelberg, in Germania. A fost un personaj secundar, cu o mama de origine greco-italiana, ales domn al celor doua principate, in speranța…