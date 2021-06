Botoşani: ''Crosul pentru viaţă'', întrecere sportivă pentru persoanele cu dizabilităţi Zeci de persoane cu dizabilitati, atat adulti, cat si copii, din judetul Botosani au participat, duminica, la "Crosul pentru viata", o intrecere sportiva al carei scop a fost acela de a atrage atentia asupra nevoilor persoanelor cu dizabilitati si asupra nevoii de integrare sociala a acestora. "Crosul pentru viata", aflat la a treia editie, a fost organizat de filiala din Botosani a Asociatiei "Ridica-te si umbla", in parteneriat cu Primaria municipiului Botosani. Participantii cu handicap locomotor au participat la cros in scaune cu rotile, ei parcurgand o distanta de cateva sute de metri pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Keed a fost unul dintre concurenții de la Chefi la cuțite care nu a avut nicio șansa la inceput, așa cum chiar Florin Dumitrescu a marturisit. Cu toate acestea, artistul a dorit sa demonstreze ca poate, ca este responsabil și perseverent și a reușit sa-i impresioneze pe jurați de nenumarate ori. Iata…

- Andreea Arsine, caștigatoarea Exatlon 2019, s-a casatorit cu iubitul ei, Alexandru Rauțu, in cadrul unei ceremonii restranse. La cununia religioasa, Andreea a purtat o rochie ampla și vaporoasa. Sportiva a publicat mai multe fotografii pe rețelele sociale. Andreea Arsine, caștigatoarea Exatlon 2019,…

- Primaria municipiului Chișinau aduce la cunoștința populației ca beneficiarii de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2021 in suma de 500 mii lei din valoarea estimata in scopul impozitarii a bunului imobil sunt persoanele de varsta pensionara, care au atins varsta in conformitate…

- Ministrul Muncii- Raluca Turcan, declarații la Sibiu: „Politicile adecvate sprijinirii incadrarii in munca a persoanelor cu dizabilitați trebuie create pe baza dialogului intre cei implicați direct - angajatorii și instituțiile locale și naționale - și trebuie construite plecand de la realitațile pieței.…

- In municipiul Moinești se construiesc, iar lucrarile sunt destul de avansate, locuințe pentru 18 persoane adulte cu dizabilitați, in cartierul Lucacești-Sat. De asemenea, va fi inființat și un Centru de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitați cu o capacitate de 30 de locuri prin reabilitarea și modernizarea…

- Zeci de cetateni au participat, duminica, la manifestarile organizate de Primaria municipiului Vaslui cu ocazia zile de 9 Mai, in care se celebreaza Ziua Independentei de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial si Ziua Europei. Evenimentul…

- CHIȘINAU, 22 apr - Sputnik. Deputatul fracțiunii PAS Dan Perciun a prezentat in plenul Legislativului trei proiecte sociale ce vizeaza persoanele cu dizabilitați. © Sputnik / Mihai CarausAngajarea in campul muncii: Dificultațile pe care le intampina persoanele cu dizabilitați Mai exact este…