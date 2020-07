Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș inchid runda cu numarul 7 din play-off-ul Ligii 1. Partida va incepe astazi, la ora 20:30, și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Digi Sport și Telekom Sport. Dupa victoria Craiovei cu FCSB, 2-1, CFR a ramas la 4 puncte in urma…

- CS Universitatea Craiova și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in derby-ul rundei cu numarul 7 din play-off-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Digi Sport și Telekom Sport. ...

- CFR Cluj și CS Universitatea Craiova joaca astazi, de la 20:00, derby-ul rundei cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 20:00 » CFR Cluj - Craiova CFR Cluj - Craiova, echipele probabile CFR Cluj:…

- Dinamo și FC Voluntari se intalnesc astazi, de la ora 17:00, in etapa cu numarul 6 a play-out-ului din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul etapei #6 din play-out liveTEXT de la 17:00 » Dinamo…

- Viitorul și Hermannstadt se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:00, in etapa cu numarul 5 din play-out-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look Plus, Telekom Sport, Digi Sport. Vezi AICI clasamentul actualizat din play-out-ul Ligii 1 Vezi AICI programul…