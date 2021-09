Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a avut, vineri, o intalnire cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Direcției de Sanatate Publica și Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou" pentru a identifica și evidenția posibile noi locuri pentru ...

- Autoritațile au decis sa impuna restricții in comuna Chiajna din cauza inmulțirii cazurilor de COVID 19. Masurile vor intra in vigoare la miezul nopții, potrivit mediafax.ro. Prefectura Ilfov a anunțat ca „avand in vedere faptul ca la nivelul comunei Chiajna s-a inregistrat o valoare a ratei…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a avut, vineri, 3 septembrie, o intalnire cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Direcției de Sanatate Publica și Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava pentru a identifica și evidenția posibile noi…

- Rata de infectare in localitatea Chiajna, din județul Ilfov, a ajuns vineri la o rata de infectare de peste 2 la mia de locuitori. Astfel, Prefectura Ilfov a anunțat prin intermediul unui comunicat de presa un nou set de restricții care vor intra in vigoare pe 4 septembrie ora 00:00. Rata de infectare…

- Comuna Spulber a depasit pragul de infectare cu COVID de 3 cazuri la mia de locuitori, in timp ce rata de infectare la nivelul judetului a ajuns, vineri, la 0,29 de cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Rate de infectare…

- Sunt patru bolnavi de COVID 19 la Dezna, iar localitatea intra in carantina doua saptamani pentru ca incidența la 1000 de locuitori este de 3,55 . Astazi a fost adoptata hotararea 127 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Arad, prin care s-a constatat depașirea incidenței de 3 cazuri/1000…

- Mai multe persoane din Botosani au suferit accidente vasculare ca urmare a expunerii excesive la soare, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Oficialul DSP, care efectueaza si garzi la Unitatea de Primiri Urgente a…

- Analizele de laborator nu confirma faptul ca cele trei persoane din municipiul Hunedoara, bolnave de COVID-19, ar fi infectate cu tulpina Delta, a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara, Sebastian Mezei. El a aratat ca specialistii…