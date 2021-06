Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures si pompierii voluntari au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru degajarea a circa 90 de copaci si mai multi stalpi doborati de vant, in urma unei furtuni violente care a lasat fara curent electric…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures si pompierii voluntari au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru degajarea a circa 90 de copaci si mai multi stalpi doborati de vant, in urma unei furtuni violente care a lasat fara curent electric…

- Un autoturism care se deplasa pe drumul national DN 29D, pe raza comunei Danesti, a luat foc, luni dimineata, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, soferul a iesit inainte ca masina sa fie cuprinsa de flacari. ‘Conducatorul…

- In judetul Dambovita, vantul puternic a doborat copaci sau a rupt crengi din pomi, in mai multe zone. Echipajele de interventie ale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au actionat in trei localitati pentru indepartarea arborilor doborati.

- Vantul puternic a doborat copaci sau a rupt crengi din pomi, in mai multe zone ale judetului Dambovita, echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) actionand in trei localitati pentru indepartarea arborilor doborati. „Din cauza fenomenelor meteorologice manifestate…

- O casa din localitatea Bodeasa a fost distrusa, marti dimineata, de un puternic incendiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, pentru stingerea focului au intervenit pompierii militari din orasul Saveni si cei din…

- Un autoturism parcat in fata locuintei proprietarului a fost distrus in totalitate, in urma unui incendiu care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in localitatea Mitoc din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit…