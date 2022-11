Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de fose septice care nu s-au inscris pana la data de 30 octombrie in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate, conform unei legi intrate in vigoare in luna mai, anul acesta, risca amenzi de pana la 10.000 de lei. Toti romanii,…

- ”Ca urmare a controlului efectuat de catre comisarii GNM-CJ Mehedinti impreuna cu reprezentantii IPJ Mehedinti, pe raza orasului Strehaia, a fost identificat un agent economic care desfasura activitati de sortare si balotare a deseurilor de ambalaje colectate in amestec. In urma verificarii documentelor…

- O femeie din Mehedinti s-a ales cu o amenda uriasa, de 20.000 de lei si a ramas fara masina, dupa ce a aruncat deseuri pe un camp. Initial, aceasta a negat fapta, dar Garda de Mediu i-a prezentat filmarea cu ajutorul careia a identificat autoturismul. In urma sesizarii telefonice efectuate de Primaria…

- In urma sesizarii telefonice efectuate de Primaria Breznița Ocol și in baza pozelor și filmarilor facute de camerele amplasate in zona, reprezentanții Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin - Biroul Rutier, au identificat o autoutilitara, aparținand unei persoane fizice, care transporta deșeuri…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a anunțat astazi identificarea unei soluții pentru depozitarea deșeurilor, dupa ce operatorul Drusal SA a sistat in mod ilegal colectarea deșeurilor. Incepand de vineri, 30 septembrie, de la sistarea serviciului de ridicare a deșeurilor de catre…

- In data de 20 septembrie, echipajul de jandarmi aflat in misiunea de menținere a ordinii publice in municipiul Fagaraș, a surprins un barbat care descarca dintr-o autoutilitara deșeuri provenite din construcții. Deșeurile au fost descarcate pe un teren și pe un drum secundar, ambele aflate in apropierea…

- Comisarii Garzii de Mediu au descoperit intr-o gospodarie din Radauți, județul Suceava, un pui de leu, scrie News.ro . Puiul ținut in captivitate i-a adus „proprietarului” doua amenzi, in valoare totala de 25.000 de lei. Controlul a fost facut in urma unei sesizari. „In urma unei sesizari inregistrate…