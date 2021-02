Botoşani: Circulaţia pe mai multe drumuri judeţene, îngreunată din cauza viscolului Circulatia pe mai multe drumuri judetene din nordul si estul judetului Botosani se desfasura cu dificultate, luni dimineata, din cauza viscolului care spulbera zapada, se arata intr-un comunicat transmis de Consiliul Judetean, in subordinea caruia functioneaza Directia Judeteana de Drumuri si Poduri. Potrivit sursei citate, traficul era ingreunat pe DJ 293 (Dorohoi - Dumeni - Havarna - Mileanca - Cotusca), DJ 291D (Ibanesti - Cristinesti), DJ 292 (Saveni - Vorniceni), DJ 296 (Dorobanti - Corlateni) si DJ 294 (Gulioaia - Dangeni). "Pe DJ 294C, in zona localitatii Borolea, drumul a fost blocat pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

