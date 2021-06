Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Gabriela Firea i-a cerut ministrului Mediului, joi, de Ziua Pamantului, sa dea mai mult informatii despre campania Vinerea verde, spunand ca nu exista date concrete despre acest proiect.

- Peste 100 de instituții din țara au aderat la campania Vinerea verde, care presupune renunțarea pentru o zi la mașina, lansata de Ministrul Mediului. Potrivit Ministerului Mediului, pana joi, au aderat la inițiativa peste 100 de entitați de la nivel central și local: 11 ministere, 20 de prefecturi,…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a anuntat, miercuri, ca se alatura campaniei „Vinerea verde. Stop! Azi masina sta pe loc”, lansata recent de Ministerul Mediului, si a facut un apel catre cetateni sa opteze pentru mijloacele de transport alternative. „Startul campaniei a fost dat saptamana trecuta…

- Marcel Ciolacu a transmis vineri, intr-o conferinta de presa, ca initiativa „Vinerea verde” este o idee foarte buna, insa ar trebui sa existe si stimuli industriali pentru masinile electrice din Romania, deoarece mersul pe jos sau pe bicicleta nu este indeajuns.

- Angajații Consiliului Județean Bacau și ai instituțiilor subordonate inlocuiesc, vineri, mașinile personale, cu unul dintre mijloacele de transport alternative. Președintele Valentin Ivancea a ajuns la locul de munca pe bicicleta. Valentin Ivancea a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vinerea verde! STOP! Masina sta pe loc! Este titlul campaniei civice lansate de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor incepand cu data de vineri, 12. 03.2021, cu scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului generat de traficul rutier si promovarea metodelor alternative de transport ecologic…

- Ministerul Mediului vrea sa instituie „Vinerea verde”, in marile orașe din Romania. Ziua de vineri ar putea deveni “verde”. O campanie lansata de Ministerul Mediului propune ca in aceasta zi autoturismul personal sa fie inlocuit cu bicicleta, trotineta, mijloacele de transport in comun sau mersul pe…