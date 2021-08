Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.4 Dorohoi, au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui barbat de 69 de ani, din comuna Vaculești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și nerespectarea ordinului de protecție.

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.4 Dorohoi, au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui barbat de 69 de ani, din comuna Vaculești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și nerespectarea ordinului de protecție.

- Un barbat care a incalcat un ordin de protectie si a incendiat acoperisul casei femeii de care nu avea voie sa se apropie a fost retinut, duminica, de politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr.4 Dorohoi, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani,…

- Un barbat de 40 de ani din Botosani, a fost retinut pentru furt, informeaza IPJ Constanta. La data de 28 iulie a.c., politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat, de 40 de ani, din judetul Botosani, care ar fi sustras mai multe produse alimentare dintr un supermarket, din municipiul Constanta.Prejudiciul…

- Sambata, 17 iulie a.c., politistii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, de 63 de ani, din comuna Paunești nu a respectat prevederile ordinului de protecție emis in urma cu o zi. Astfel, cel in cauza ar fi patruns in curtea fostei sale concubine, o femeie…