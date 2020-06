Stiri pe aceeasi tema

- Viitura de pe Prut, venita din Ucraina, a atins varful la Radauti-Prut astazi, la ora 11:00, si acum se indreapta spre acumularea de la Stanca Costesti. Raul a inundat lunca Prutului, sute de hectare de teren din Baranca si Radauti-Prut, si a ajuns si in cateva gradini. Drumul National 24C, intre Radauti-Prut…

- O suprafata de 500 de hectare de pasune si terenuri agricole de pe raza localitatii Baranca, din comuna Hudesti, a fost inundata ca urmare a iesirii din matca a raului Prut, a declarat primarul Viorel Atomei. De altfel, Prutul, care se afla sub avertizare hidrologica de tip Cod rosu, a depasit cu peste…

- O viitura este asteptata astazi dupa-amiaza pe Prut, in judetul Botosani, dupa ce aseara trei baraje din Ucraina au cedat. In aceasta dimineata nivelul raului la intrarea in tara depasea cu aproape un metru cota de pericol. 47 de adulti si 34 de copii din satul Baranca au fost evacuati preventiv, iar…

- Un numar de 81 de persoane, printre care 34 de copii, din satul Baranca, judetul Botosani, au fost evacuate preventiv dupa cresterea nivelul raului Prut la intrarea in tara, existand riscul producerii unor inundatii.“Ca urmare a cresterii nivelului raului Prut la intrarea in tara, s-a inceput,…

- UPDATE – Autoritatile din judetul Botosani au dispus, miercuri dimineata, evacuarea a peste 80 de persoane din satul Baranca din comuna Hudesti, ca urmare a cresterii nivelului raului Prut la intrarea in tara, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu.…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele 24 de ore, la misiuni de stingere a unor incendii care au cuprins aproximativ 35 de hectare de vegetatie uscata de pe raza a doua comune din judetul Botosani, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina…

- Campania de irigatii din acest an a demarat la inceputul lunii martie, mai devreme decat anul trecut din cauza deficitului de apa din sol, statiile de pompare fiind pornite in prezent in sase judete unde s-au irigat deja 4.699 de hectare cu culturi paioase, a anuntat, miercuri, Agentia Nationala de…