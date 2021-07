Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 15 ani de la un liceu din municipiul Constanta a fost agresat fizic, miercuri, de un barbat de 35 de ani, cand minorul se afla in afara curtii unitatii de invatamant, in timpul unei pauze dintre orele de curs. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, in…

- Numarul mediu de pensionari se situa la 5,099 milioane la 31 martie 2021, in scadere cu 24.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a fost de 1.650 lei, in crestere cu 0,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica transmise agerpres.ro. In ceea ce priveste…

- Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele și imprejurarile producerii evenimentului, ancheta fiind in curs de desfașurare.S-a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in curtea unei case din localitatea Tarlungeni.Dupa stingerea incendiului in…

- Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Gorj au declansat o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care 27 de caini, intre care 19 sunt pui, ar fi fost ucisi si abandonati apoi, in saci de plastic, pe marginea unei rape din zona Campusel, in Parcul National Retezat, a informat,…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii Sectiei 1 Rurala Constanta au fost sesizati, duminica, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, intr-un parc din localitatea Valu lui Traian, fiul sau, de 10 ani, ar fi fost agresat fizic de catre…

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala dupa ce un copil de 14 ani a fost prins conducand un autoturism pe un drum national, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Sectiei de Politie…