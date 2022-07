Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta dupa ce un copil de doi ani a murit ca urmare a caderii intr-o fantana, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Politiei orasului Flamanzi au fost sesizati…

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta pentru gasirea unei adolescente de 17 ani, aflata in grija Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care a parasit in urma cu patru zile complexul in care locuia si nu a mai revenit. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un tanar a murit, iar un altul a fost grav ranit, dupa ce peretele unui imobil aflat in curs de renovare s-a prabusit peste ei. Accidentul de munca s-a produs in localitatea Trusesti, victimele, de 34 si, respectiv, 35 de ani, fiind angajati ai unei firme de constructii din municipiul Dorohoi. „Pompierii…

- Politistii din Botosani au deschis un dosar penal in urma accidentului de munca inregistrat, marti, in localitatea Trusesti, soldat cu un mort si un ranit, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, in acest caz se efectueaza cercetari…

- Un tanar, de 25 de ani, a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui accident rutier produs in comuna Vladeni din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, citat de Agerpres . Potrivit acesteia, victima a coborat dintr-un autoturism…

- Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala, dupa ce un elev de la liceul din orasul Flamanzi a ajuns la spital cu arsuri pe partea superioara a corpului, ca urmare a unei incendieri in timpul orelor de curs, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean,…